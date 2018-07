Strada provinciale 17 Raffadali/Siculiana: il sindaco Silvio Cuffaro dice la sua

A proposito dell’interrogazione parlamentare dell’onorevole Michele Catanzaro riguardante l’iter burocratico della strada provinciale Raffadali/Siculiana che l’altro ieri ha ricevuto il plauso dei consiglieri comunali del PD di Raffadali, il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro è intervenuto per chiarire alcune situazioni.

“Mi fa molto piacere, e per questo lo ringrazio - ha dichiarato Cuffaro – che l’onorevole Catanzaro si stia interessando della strada provinciale 17.

Che anche lui, nel luglio del 2018, si intesti questa battaglia non può che far piacere e aumentare le chances di vittoria finale.

Io è già da alcuni anni che combatto questa battaglia avendo promosso, caldeggiato e sostenuto il finanziamento e cercato in questi ultimi mesi di superare tutti i problemi che sono sorti per questa e per altre emergenze che interessano la mia collettività e il relativo territorio.

Con l’occasione, cercando di fare cosa gradita all’onorevole Catanzaro, evitandogli inutili attese alla sua interrogazione, vorrei informarlo sulla quaestio e indirettamente informare anche i cittadini.

La provincia proprio in questi giorni sta trasmettendo il nulla-osta del nuovo tratto che interessa una reggia trazzera e l'assessorato regionale finalmente potrà emettere il decreto di finanziamento.

Il vero problema però – aggiunge il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro - è che la provincia non ha ancora approvato il bilancio 2018 e per farlo ha di bisogno: o che la regione aumenti i trasferimenti finanziari da 125milioni a 300milioni di euro per le province, o che arrivi la deroga del governo nazionale per utilizzare l'avanzo di amministrazione degli anni precedenti.

Siamo quindi al rush finale della corsa, ma sapendo che si è aggiunto, anche se nell’ultimo tratto, un nuovo compagno in vista della volata finale, siamo tutti più fiduciosi e ottimisti circa l’esito finale”.