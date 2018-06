Tinteggiate anche le pareti del campo di tennis, l’assessore Galvano reinventa le strutture sportive

Dopo gli interventi al campo di calcio con la pettinatura del manto in erba e dopo aver ripristinato gli spogliatoi dello stadio, l’assessore allo sport Salvatore Galvano sta mettendo mano anche al campo di tennis.

Nei giorni scorsi sono state pitturate di verde le pareti che circondano il campo e l’aspetto della struttura è notevolmente migliorato. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori per la collocazione di una piccola tribuna per consentire ai sempre più numerosi appassionati di tennis di seguire le vicende delle due squadre raffadalesi (maschile e femminile) che partecipano al campionato di serie D.

“Credo sia un dovere degli amministratori – ha dichiarato l’assessore Galvano – rendere efficienti e fruibili le strutture sportive comunali che vengono usate dagli atleti di casa. È da pochi mesi che sono assessore e sin dal primo giorno ho preso l’impegno di sistemare, per quanto possibile, alcuni degli impianti sportivi comunali.

Senza nessun contributo esterno o straordinario, ma con materiale in economia e la manodopera degli operai del comune, in questi mesi è già stato fatto tantissimo e mi auguro di continuare la mia opera anche per i prossimi mesi.

Certo mi è costato parecchio sacrificio visto che quasi quotidianamente sono impegnato nel seguire personalmente ogni intervento e nel vigilare che tutto sia eseguito alla perfezione.

Ma è un sacrificio che non mi costa tantissimo poiché è finalizzato a un miglioramento del patrimonio comunale e quindi nell’interesse dell’ente, esattamente come ho recitato nel giuramento quando ho assunto la carica di assessore”.