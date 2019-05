Diramato il calendario per la riscossione degli abbonamenti degli studenti pendolari

Dopo i disguidi della scorsa settimana quando molti cittadini raffadalesi si erano recati in banca per riscuotere i rimborsi degli abbonamenti degli studenti pendolari, senza però riuscirci a causa del mancato riconoscimento dei codici fiscali degli aventi diritto.

Pare che i problemi siano stati risolti, tanto che il comune ha diffuso un comunicato con il quale annuncia il calendario dei giorni nei quali sarà possibile recarsi in banca per riscuotere le somme anticipate lo scorso anno. Questo l’avviso diramato sul sito istituzionale del comune:

Si avvisa gli aventi diritto che sono stati superati i problemi tecnici con il corretto allineamento dei codici fiscali ed è possibile riscuotere c/o l’UNICREDIT di Raffadali, sita in Via Nazionale,127 il rimborso di cui sopra, in orario esclusivamente antimeridiano dalle ore 09,00 alle ore 13,00, secondo le modalità di cui appresso:

· Per Cognome da ALAIMO G. a BUTTICE’ A. giorno 20/5/2019

· Per Cognome da BUTTICE’ a CORBELLI G. giorno 21/5/2019

· Per Cognome da CORBELLI a D’ANNA A giorno 22/5/2019

· Per Cognome da D’ANNA a FRENDA O. giorno 23/5/2019

· Per Cognome da FRENDA a GIGLIO F. giorno 24/5/2019

· Per Cognome da GIGLIO a LIBRICI G. Giorno 28/5/2019

· Per Cognome da LIBRICI a MARAGLIANO V. Giorno 29/5/2019

· Per Cognome da MARAGLIANO a PLANO G. Giorno 30/5/2019

· Per Cognome da PLANO a SICILIA S. Giorno 31/5/2019

· Per Cognome da SICILIA a VELLA F. Giorno 03/6/2019

· Per Cognome da VELLA a ZARBO R. Giorno 04/6/2019.

Al fine di agevolare l’utenza, il Sindaco informa che per i successivi rimborsi sarà possibile l’accredito diretto fornendo le proprie coordinate bancarie sulla richiesta di rimborso.

Per ogni utile informazione sulla propria posizione nei confronti del pagamento del rimborso di cui in parola, rivolgersi agli uffici comunali di Pubblica Istruzione e di Ragioneria.

Tutti coloro i quali hanno presentato domanda di rimborso possono interrogare il sito web inserendo il codice fiscale del genitore che ha presentato l'istanza. Qualora il sistema non restituisca nessun rimborso potete chiedere chiarimenti al servizio di pubblica istruzione di questo comune telefonando al numero telefonico 0922 475922 oppure recandovi direttamente presso gli uffici siti in via Porta Agrigento.