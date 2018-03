Il sindaco Cuffaro: Già pronto il rimborso per gli abbonamenti agli studenti pendolari

“Sono consapevole degli enormi sacrifici che i genitori degli studenti pendolari stanno affrontando al fine di assicurare ai propri figli la frequenza scolastica presso gli istituti di scuola superiore.

A tal’uopo, considerata l’importanza che l’Amministrazione Comunale riconosce al trasporto scolastico, come Sindaco, pubblicamente ho già preso l’impegno di rimborsare il 100% delle spese che le famiglie dovranno, mio malgrado, anticipare per il trasporto scolastico, così come abbiamo provveduto per i periodi pregressi con deliberazione di Giunta Comunale del 13.02.2018.

Si evidenzia, che a causa del passato governo Regionale, che ha tagliato ingenti risorse finanziarie ai comuni sopra i 5000 abitanti, dimostrando insensibilità ai bisogni della gente e poca lungimiranza nel capire che avrebbero costretto i medesimi comuni a non potere erogare servizi essenziali ed importanti ai propri cittadini.

In queste attuali condizioni, l’unico impegno che posso assumere come Sindaco, è quello di continuare a fronteggiare i tanti problemi, che un po’ tutti i Comuni siciliani ed italiani si ritrovano a vivere, soprattutto dal punto di vista finanziario.

Il mio auspicio è che la Regione e lo Stato siano più sensibili ed attenti alle tante criticità che noi Sindaci siamo costretti ad affrontare, a causa dei tagli economici e finanziari ai servizi fondamentali della comunità.”