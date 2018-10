Tennis, partenza in chiaroscuro per le squadre del TC Raffadali nel campionato invernale

Una sconfitta e una vittoria nel week-end per le squadre del Tennis Club Raffadali impegnate nel Campionato Invernale, che proprio nell’ultimo fine settimana ha preso il suo avvio.

La squadra femminile raffadalese che milita in serie C regionale, l'unica a rappresentare la provincia di Agrigento dalla serie A alla serie C, è stata sconfitta in casa dal Kalaja Palermo con il punteggio di 3 a 0.

Sia Carola Costanza, sia Beatrice Barbaro si sono dovute inchinare alla forza delle palermitane più avanti in classifica rispetto a loro. Nulla da fare anche nel doppio con la coppia formata da Sacco e Di Benedetto che hanno lottato sino alla fine perdendo poi di misura col punteggio di 6/4 7/5.

Prossimo appuntamento per le ragazze, sabato 27 ottobre, in campo esterno, a Lascari in provincia di Palermo.

È andata decisamente meglio alla squadra maschile che milita nel campionato di serie D, che è riuscita a fare bottino pieno a Favara, vincendo tutti gli incontri (4 a 0) contro i locali del Tennis Club Città di Favara.

La squadra, seppur priva del capitano Andrea Casà, si è comportata egregiamente con le nette vittorie di Argento e Tarallo che si sono imposti anche nel doppio.

Prossimo match per il club raffadalese tra le mura amiche, domenica prossima contro l’altra squadra favarese, il TC Favara.