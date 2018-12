Tennis, Campionato Invernale di serie D: il T.C. Raffadali si qualifica per i play-off

La vittoria per 4 a 0 nel match di recupero contro il TC Favara ha regalato al Tennis Club Raffadali la qualificazione al tabellone regionale del Campionato Invernale di serie D.

Con i tre punti conquistati grazie alla vittoria di ieri la squadra del capitano Andrea Casà ha raggiunto in vetta alla classifica del girone il CT Agrigento, ma in virtù della migliore differenza incontri sarà la squadra raffadalese a disputare i play-off per la promozione in serie C.

Determinante ai fini della qualificazione è stato il prezioso pareggio colto proprio sul campo del CT Agrigento a metà novembre, che ha consentito a Tarallo e compagni di aggiudicarsi il primo posto del girone.

La squadra magistralmente capitanata da Andrea Casà che in qualche occasione è sceso pure in campo, ha potuto contare sulla solidità di giocatori come Tarallo e soprattutto Nino Argento, l’unico imbattuto della squadra.

Adesso c’è l’attesa per il sorteggio, che sarà effettuato mercoledì 5 dicembre nella sede della FIT a Palermo, per conoscere l’avversario del TC Raffadali. La gara di andata sarà disputata domenica 9 dicembre, mentre il ritorno, a campo invertito, e previsto per domenica 16 dicembre.