Tennis, ottimo week-end per il TC Raffadali: una vittoria e un pareggio

Bilancio più che positivo per il Tennis Club Raffadali, impegnato su due fronti nel Campionato Invernale con la squadra maschile in serie D e quella femminile in serie C.

Cominciamo dalle ragazze che sabato pomeriggio sono riuscite a superare per 2 a 1 il TC Ganci, grazie soprattutto alle ottime prestazioni, sia in singolo sia in doppio, di Carola Costanza, punta di diamante della squadra.

La giovane tennista raffadalese ha battuto per 6/2 6/1 la prima giocatrice del TC Ganci, Concetta Notararigo, dominando l'avversaria dopo una partenza contratta.

Nel secondo singolare la giocatrice ospite Raffaella Gallina ha invece avuto la meglio, di misura, sulla tennista di casa Gloria Sacco che per lunghi tratti del match ha dimostrato di poter far suo l’incontro, deciso soltanto da pochi punti.

Decisivo è risultato quindi il doppio, disputato da Carola Costanza e Beatrice Barbaro che sono riuscite a battere la coppia Bevacqua/Gallina per 6/1 6/3.

Buona prova anche della squadra maschile impegnata ad Agrigento contro il Circolo Tennis di via De Gasperi che può contare su giocatori di terza categoria come Marco Chiaramonti.

Nonostante gli sfavori dei pronostici della vigilia la squadra di capitan Casà ha colto un prezioso pareggio, grazie soprattutto alla prestazione sia in singolare, sia in doppio, di Nino Argento che è ancora imbattuto nel torneo.

Con due gare da giocare il TC Raffadali può ancora sperare di superare in classifica il CT Agrigento, attuale capolista, e qualificarsi per il tabellone regionale.