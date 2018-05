Tennis serie D3, esordio a Villaseta col Città dei Templi per il T.C. Raffadali 

Parte domani mattina il campionato di serie D3 maschile che vede in lizza ben 29 squadre agrigentine, in rappresentanza di 17 circoli, che si contenderanno i quattro posti per qualificarsi al tabellone regionale che promuoverà otto squadre al campionato superiore.

Il Tennis Club Raffadali è stato inserito nel secondo, dei quattro gironi, assieme a squadre che alla vigilia sembrano più attrezzate.

Prima uscita in campo esterno per Tarallo e compagni che saranno ospiti del Tennis Club Città dei Templi per disputare un match che si preannuncia alquanto equilibrato.

La formula dell’incontro è quella consueta che prevede la disputa di tre singolari e un doppio. Il capitano del TC Raffadali Andrea Casà non ha ancora deciso chi schierare nei singolari, soltanto dopo l’allenamento di domani mattina, prima della partenza per Villaseta, dopo il consueto briefing con i giocatori sarà decisa la formazione da mettere in campo.