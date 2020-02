Riqualificazione e recupero dell'area di via don Castrenze: via al progetto

Raffadali, dopo oltre un ventennio si recupera l'area tra le vie Don Castrenze, Belvedere e Cristoforo Colombo. A stanziare le risorse sarà la Regione Siciliana attraverso la struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico: un milione di euro per realizzare, anche, le indagini geologiche e geotecniche.

I lavori procederanno comunque per gradi: il primo step riguarderà naturalmente la demolizione di tutte le strutture fatiscenti e lo sgombero delle macerie. Il consolidamento sarà il passo successivo e dovrà essere effettuato attraverso una serie di paratie e terrazzamenti che si accompagneranno alla costruzione di un muro in cemento armato. Completata anche la messa in sicurezza, potrà essere realizzato un grande spazio verde pavimentato.