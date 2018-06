Corso di difesa personale per gli agenti della Polizia Municipale di Raffadali

È stato presentato alla stampa il primo corso di difesa personale per gli agenti di Polizia Municipale di Raffadali che sarà diretto dal maestro di arti marziali Giuseppe Nocera.

Nel corso della presentazione è stata sottolineata la grande utilità di questi allenamenti in termini di accrescimento professionale e soprattutto di utilità per una maggiore sicurezza dei cittadini e degli stessi agenti.

"Riteniamo – dichiara il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro - fondamentale l’aspetto formativo dei nostri dipendenti e in questo caso degli agenti della Polizia Locale che la scorsa settimana hanno conseguito il brevetto per l’uso del defibrillatore semiautomatico.

Questo è un corso legato al comportamento dei nostri agenti in casi particolari, che non può che migliorare la già alta competenza e professionalità del nostro personale. Ha lo scopo di preparare gli operatori della Polizia Municipale alla gestione delle criticità e vogliamo dare strumenti tecnici e operativi che possano essere utili in caso di pericolo.

Sempre più spesso, difatti, l’arma da fuoco si rivela un deterrente non sufficiente a garantire l’incolumità personale dell’agente, così come non garantisce, in caso di aggressione fisica, la salvezza della vittima.

Imparare a difendersi senza offendere è la prima delle garanzie di sicurezza che gli agenti possono offrire alla cittadinanza nell’esercizio della professione”.

Sotto la guida del maestro Giuseppe Nocera saranno svolte esercitazioni su posti di controllo a veicoli, fermo di veicoli in movimento, controllo degli occupanti, tecniche di interposizione e contenimento, di perquisizione personale e veicolare, di controllo, immobilizzazione e ammanettamento, controllo, trasporto e gestione del fermato, sicurezza e gestione dell’arma di ordinanza, disposizione e utilizzo della dotazione di servizio.

Non mancherà l’insegnamento di elementi di difesa personale, tecniche di bloccaggio e di ammanettamento con soggetto collaborativo e non, di perquisizione in piedi e da terra e di immobilizzazione.