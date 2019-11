Giornata contro la violenza sulle donne: un manifesto sensibilizzerà i cittadini

Raffadali, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, l’assessore Giovanna Vinti e tutta l’amministrazione hanno voluto ricordare questa importante data con un manifesto affisso sui muri di tutta la città.

“Abbiamo voluto ricordare la ricorrenza – ha detto l’assessore Vinti – in memoria delle tante o forse troppe, vittime e per ribadire come la violenza maschile sulle donne assuma molteplici forme e modalità, sebbene la violenza fisica sia la più facile da riconoscere. Un piccolo gesto, il nostro – spiega l’assessore Vinti – che però può contribuire a far prendere coscienza a tutte quelle donne che ancora oggi, spesso nel silenzio delle mura domestiche, continuano quotidianamente a subire violenze e quasi sempre non hanno il coraggio di denunciare prepotenze, maltrattamenti e soprusi. Molti pensano – afferma l’assessore – che sia un problema che non ci riguardi da vicino, la realtà purtroppo è ben diversa e la violenza tra le mura domestiche è molto più vicina a noi e molto più diffusa di quanto si possa pensare. Si tratta di violenza fisica, ma anche sessuale e psicologica anche all’interno di coppie apparentemente normali. L’invito che rivolgo a tutte le donne è naturalmente quello di denunciare i loro persecutori e porre fine alle loro tribolazioni. Questa giornata – ha concluso Giovanna Vinti - vuole essere un momento di riflessione, di presa di coscienza, ma soprattutto di speranza che la situazione possa progredire in meglio e cioè che ci sia una regressione della violenza quotidianamente perpetrata contro tutte le donne del pianeta”.