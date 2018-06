"Ricettazione di tv color", Corte d'appello assolve un ventottenne

La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado, del tribunale di Agrigento, che condannava a 4 mesi di reclusione - per ricettazione - un ventottenne di Raffadali. I giudici, adesso, hanno assolto - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - il giovane che era finito nei guai con l'accusa d'aver fatto parte di una banda trovata in possesso di tv color rubati nelle abitazioni private. S. V. finì, dunque, nei guai per ricettazione. A rappresentarlo e difenderlo l'avvocato Giuseppe Pedalino. Il legale, dopo la sentenza di primo grado, ha fatto ricorso in appello e il ventottenne è stato assolto.