Randagismo: trasferire il rifugio di fortuna da Siculiana a Raffadali: al via una raccolta di fondi

Ogni giorno Carmela Zaccaria di Siculiana, donna pensionata che da anni vive da sola, percorre oltre quaranta chilometri per portare acqua e cibo ai cani di cui si prende cura. Un rifugio di fortuna, quello creato da Carmela nella collina di Siculiana, che adesso potrebbe essere trasferito a Raffadali grazie all'aiuto di volontari e dell'associazione “L'Itaca di Argo”.

“Carmela ha da sempre lottato contro il randagismo, ma da sola non può più farcela – si legge su GoFundMe – . Per questo stiamo pensando a una sistemazione definitiva che la possa rendere autonoma nel tempo, garantendo una qualità di vita accettabile ai cani e a lei”. Così tre volontarie, distribuite tra Vigevano, Mortara e Aosta, hanno cercato aiuto e hanno trovato Almaria, una giovane donna di Raffadali, anche lei volontaria animalista. Tramite la sua associazione, 'L'Itaca di Argo', ospiterebbe Carmela e i suoi cani in una casetta di campagna nei pressi di Raffadali. “I costi da affrontare per organizzare tutta la struttura sono elevati, per questo cerchiamo ovunque donazioni - spiegano le volontarie - . Con i fondi raccolti si consentirebbe la costruzione di box con tettoie, l'allacciamento del rifugio alla rete elettrica, il trasloco dall'attuale rifugio a quello nuovo".

La campagna di raccolta fondi è raggiungibile al link www.gofundme.com/23r7g2-30000