Frana della statale 188, Marinello: "Ecco il finanziamento"

"Abbiamo ulteriori importanti novità riguardanti la SS 188: sono venuto a conoscenza che, la scorsa settimana, l’ANAS ha emesso il decreto di finanziamento per procedere ai lavori necessari per ripristinare la regolare viabilità nel tratto interessato dalla frana e che gli uffici competenti stanno già preparando i documenti per la gara.

Relativamente alle tempistiche, i lavori potrebbero partire all’inizio del 2020, infatti, anche se si tratta di procedura negoziata, si deve tenere conto dei tempi di legge necessari richiesti dall’iter burocratico e per questo la gara potrebbe essere aggiudicata poco prima di Natale.

Come saprete, il mio impegno non si rivolge soltanto alla Sanità territoriale e nazionale, ma anche a tutte quelle problematiche che toccano da vicino la vita dei cittadini, inclusa la viabilità e le infrastrutture. Da mesi, sto avendo interlocuzioni dirette per questa strada e molte altre del comprensorio. Tante, infatti, le strade del comprensorio agrigentino che necessitano di interventi relativamente alla pessime condizioni delle infrastrutture viarie.

Ne approfitto per complimentarmi con l’Ente nazionale per le strade, vista l’efficienza che dimostra in tutte le occasioni. Sono convinto che la cooperazione fra le Istituzioni vada a vantaggio di tutte le persone e dei nostri territori". Lo dice il senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello