Sulla moto senza patente e con una targa falsificata: aperta un'inchiesta

E' stato trovato alla guida di una motocicletta senza aver mai conseguito la necessaria patente di guida. Ma su quella moto era stata piazzata una targa falsa. Ha 24 anni, ed è di San Biagio Platani, il giovane che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

A fermarlo e controllarlo, mentre si trovava a Raffadali in moto, sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. In una manciata di secondi, i carabinieri hanno accertato che il giovane era senza patente. Poi, i militari si sono accorti che la targa collocata su quella motocicletta era stata falsificata. E' scattata naturalmente, oltre alla denuncia alla Procura, un'inchiesta per cercare di capire perché quella targa fosse stata falsificata. Fitto, su tal fronte, il riserbo dei militari. Non si escludono, naturalmente, sviluppi.