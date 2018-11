Si è insediato il nuovo arciprete di Raffadali, don Stefano Casà

La comunità cattolica di Raffadali è in festa per l’addio dell’ex arciprete don Giuseppe Livatino e l’arrivo del suo successore, don Stefano Casà che ha concelebrato la sua prima messa in chiesa Madre oggi pomeriggio, assieme a tutti i parroci di Raffadali, mentre ad officiare la cerimonia c’era il vicario del Vescovo, don Melchiorre Vutera.

Ad accogliere il nuovo arciprete tutta la comunità, il sindaco Silvio Cuffaro e il consigliere comunale Santino Farruggia (foto). Il nuovo arciprete è originario di Raffadali, suo nonno infatti si trasferì a Giardina Gallotti proprio da Raffadali.

È stato arciprete per quasi nove anni a Naro ed è stato anche a Sciacca, Menfi, Lucca Sicula, Licata e Cattolica Eraclea, prima di questa nuova esperienza a Raffadali come arciprete.

Il sindaco Silvio Cuffaro ha portato i saluti a nome della città ed ha auspicato una fattiva collaborazione col nuovo arciprete, nell’interesse di tutta la comunità cittadina, su tutti i fronti e in particolare per quanto riguarda il recupero dei giovani, schiavi di alcool e droga e con un occhio alle famiglie più svantaggiate.

Nei prossimi giorni il nuovo arciprete avrà incontri con tutte le autorità politiche, militari e istituzionali della città.