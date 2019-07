Silvio Cuffaro: “Molto presto aprirà ad Agrigento un impianto per lo smaltimento dei rifiuti

Ad annunciare la notizia che potrebbe risolvere gran parte dei problemi dei rifiuti dei comuni della SRR ATO 4, è stato il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro che si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto in questi ultimi giorni.

Già la scorsa settimana, in un vertice tenutosi a Palermo, al quale oltre al sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro e a quello di Aragona, Giuseppe Pendolino, erano presenti i dirigenti dell’Arpa, il Commissario del Libero Consorzio di Agrigento, Di Pisa, il Prefetto Caputo, il presidente della Srr Enrico Vella e il Direttore Generale ed Energy Manager del dipartimento rifiuti, Salvo Cocina, si era programmato un sopralluogo ad Agrigento per verificare la fattibilità di un progetto al riguardo.

“Proprio ieri – riferisce il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro - è stato effettuato questo sopralluogo, presso un capannone sito nella zona industriale IRSAP di Agrigento, per l'avvio di una campagna di Trattamento Meccanico Biologico dei rifiuti urbani indifferenziati, nonché dell'organico, a mezzo impianti mobili.

Al sopralluogo, oltre alla SRR e alla ditta che ha proposto la campagna, sono stati presenti i dirigenti dell'ASP, dell'ARPA e del Libero Consorzio di Agrigento. Entro la prima settimana di agosto – continua Cuffaro - dovrebbe essere possibile conferire i rifiuti provenienti dai Comuni della SRR ATO 4, superando, nel breve/medio periodo, tutte le emergenze verificatesi, compreso un notevole abbattimento dei costi oggi sostenuti, quantificato in circa 100 € a tonnellata.

Se devo essere sincero – confessa Cuffaro – temevo che la mia trasferta a Palermo della scorsa settimana risultasse infruttuosa e invece devo ricredermi e per questo successo devo ringraziare tutti i presenti e in particolare il presidente della SRR Enrico Vella e il direttore Claudio Guarneri.

Sono felice di questo risultato, ma leggermente amareggiato perché non ho visto accanto a me altri sindaci che hanno lo stesso problema del mio comune, ma ciò sembra che non interessi tantissimo. In ogni caso sono contento di aver risolto questo problema per i miei concittadini e anche di aver fatto risparmiare i cittadini degli altri comuni che potranno conferire nell’impianto della zona industriale di Agrigento.

Sono abituato al mio lavoro – conclude Cuffaro – e tutto ciò non mi pesa moltissimo anche se è molto stancante. In questi giorni, tra l’altro, ho avuto degli incontri con i dirigenti di Girgenti Acque e a Palermo per parlare di disabili psichici, su entrambi i fronti sto lavorando e sono molto ottimista, nei prossimi giorni vi terrò informati”.