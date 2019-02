SP 17-B Raffadali-Siculiana: aggiudicato l'appalto per la messa in sicurezza

L'Ufficio gare del Libero consorzio comunale di Agrigento ha aggiudicato un nuovo appalto per lavori sulla viabilità provinciale. Si tratta dell'appalto relativo ai lavori di messa in sicurezza della Sp17 B Raffadali-Siculiana, dell'importo complessivo di 625.000 euro.

Si tratta di una importante via di comunicazione interna, caratterizzata quotidianamente da un intenso traffico veicolare, per il cui miglioramento sono stati ottenuti diversi finanziamenti grazie ai progetti elaborati dai tecnici del settore infrastrutture Stradali. Questo finanziamento, in particolare, era stato deliberato dalla giunta regionale (delibera n. 87/2017) con una nuova programmazione dei fondi ex Fas 2000/2006 destinati alle strade secondarie di rilevante importanza sul territorio regionale che presentavano criticità tali da non consentire il normale transito dei veicoli.

L'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente alla El.Da costruzioni di Pace del Mela (Me) che ha offerto il ribasso non anomalo del 43,5571% sull'importo soggetto a ribasso di 606.250, per un importo netto di 360.935,08 euro, ai quali vanno aggiunti 18.750,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un importo contrattuale complessivo di 379.685,08 euro più Iva.econda in graduatoria l'Ati Si.Ar.Trivellazioni. Alla gara d'appalto, effettuata in modalità telematica, hanno preso parte 125 imprese.