La "Siculiana - Raffadali" ancora out, la strada è chiusa al transito

E' ancora chiusa al transito la Strada Provinciale "Siculiana-Raffadali", per l'interruzione al km 0+100. Il settore nfrastrutture stradali del Libero Consorzio di Agrigento sta infatti monitorando con la massima attenzione il vallone sottostante il ponticello in quel punto del tracciato, constatando le continue laminazioni di acqua e l'allagamento della carreggiata in seguito agli ultimi eventi di pioggia, che seppur di minor entità rispetto ai giorni scorsi continuano ad alimentare il vallone.

Secondo quanto fatto sapere da Libero Consorzio il divieto "sarà mantenuto sino a quando non saranno ripristinate condizioni minime di sicurezza". Il maltempo ha reso, inoltre, ancora più difficile il lavoro dei cantonieri e delle imprese addette alla manutenzione stradale nel rimuovere il fango e i detriti ancora presenti su buona parte della rete stradale interna. In questo senso, è ancora chiusa al transito la la strada provinciale "Agrigento-Cattolica Eraclea" nel tratto che va dall'incrocio con la SP 17-B in direzione Cattolica, ancora invaso da fango e detriti e sul quale sono in corso le operazioni di rimozione degli stessi per il ripristino della transitabilità.