Amministrative 2020, Fratelli d’Italia sosterà Elina Rampello

Dopo il fronte comune raggiunto ad Agrigento sulla candidatura di Daniela Catalano, anche a Raffadali Fratelli d'Italia e Lega sosterranno una donna: Elina Rampello.

“Sono molto contenta di annunciare che l’alleanza progettuale tra la Lega e Fratelli d’Italia si arricchisce oggi, in vista delle prossime amministrative del 4 e 5 ottobre, di un altro importante tassello - Annalisa Tardino, europarlamentare e responsabile Lega per le elezioni amministrative della provincia di Agrigento -, grazie al sostegno espresso da FdI alla candidatura di Elina Rampello a sindaco Raffadali. Insieme a Lillo Pisano, commissario del partito di Giorgia Meloni per Agrigento, abbiamo, infatti, deciso di rafforzare l’alleanza tra i nostri partiti, nel solco del processo di cambiamento fortemente voluto per la provincia di Agrigento ed instaurato con la candidatura comune del sindaco del capoluogo”.

"Sono onorata e lusingata per questo nuovo attestato di stima - dichiara Rampello - che rafforza il progetto di rinnovamento che ho in mente per Raffadali. Ringrazio, pertanto, sia il mio partito, che la dirigenza di FdI per la fiducia accordataci. Il loro supporto ci spinge a intensificare l’impegno mio e di tutta la squadra a favore della comunità di Raffadali, che merita proposte alternative e serie. Un vero cambiamento, che portiamo avanti con coraggio”.