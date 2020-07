Il centrosinistra fa quadrato su Tuttolomondo: sarà lui il candidato a sindaco

Domenico Tuttolomondo, ex segretario comunale, è il candidato sindaco delle forze di centro sinistra, Pd, Risorgimento Socialista e Alleanza Civica alle elezioni amministrative di Raffadali del prossimo 4 ottobre.

La designazione di Tuttolomondo è stata ufficializzata dal Pd e sancita nel corso di una riunione del direttivo locale. "Tuttolomondo - commenta il segretario regionale di Risorgimento Socialista, Nino Randisi - ha l'autorevolezza e la competenza giuridica per potere amministrare il comune nel solco del rinnovamento, del cambiamento, del progresso sociale e culturale".

Per Francesco Gambino, già presidente del consiglio comunale in questa legislatura e attuale segretario del gruppo politico di Alleanza Civica " la candidatura di Domenico Tuttolomondo, da anni al servizio delle istituzioni, saprà dare nuovi stimoli alla comunità raffadalese e a quanti vorranno sposare questo progetto".

Per il Pd, infine, la candidatura di Tuttolomondo" rappresenta la vera novità di queste elezioni e costituisce per i raffadalesi un opportunità per avviare decisamente un percorso civico di cambiamento che mette al centro il bene comune".