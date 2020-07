Centro storico, scatta l'isola pedonale: ecco orari e vie interessate

Scatta da questo fine settimana la pedonalizzazione del centro storico di Sciacca. L’area pedonale urbana è stata istituita con delibera della Giunta comunale, presieduta dal sindaco Francesca Valenti. Il provvedimento precisa vie interessate, giornate e orari, motivando la scelta.

Chiuse al traffico veicolare Corso Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra piazza Friscia e l’incrocio con Vicolo Cappellino) e Via Roma, che si aggiungono così alle altre aree del centro storico già pedonalizzate come Via Garibaldi, Piazza Don Minzoni ecc.

Nel mese di luglio, la chiusura alle auto avverrà nei fine settimana, dal venerdì alla domenica, dalle ore 20 all’1 di notte.

Nel mese di agosto tutti i giorni, dal lunedì al giovedì dalle ore 20 all’1 e dal venerdì alla domenica dalle ore 20 alle ore 2.

Il provvedimento ha l’obiettivo di aumentare la vivibilità del centro storico e rafforzare sempre di più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria e dell’arte, di riferimento culturale del territorio.